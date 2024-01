La Corea del Nord ha lanciato diversi missili, tutti finiti in mare a est del paese

Domenica le forze armate della Corea del Sud hanno detto di aver rilevato il lancio di diversi missili vicino a Sinpo, una città sulla costa orientale della Corea del Nord. Non è noto che tipo di missili siano, o quanti ne siano stati lanciati di preciso. Mercoledì era stato testato per la prima volta un nuovo tipo di missile da crociera, chiamato Pulhwasal-3-31, con alcuni lanci finiti in mare a ovest del paese.

I missili da crociera (i cosiddetti missili “cruise”) procedono nel loro viaggio alimentati da un motore, come normali jet, e raggiungono il loro bersaglio con una traiettoria orizzontale. Si distinguono dai missili balistici, a cui viene data una forte spinta verticale per raggiungere una quota estremamente elevata, spesso ai confini dell’atmosfera, e poi precipitano sul loro bersaglio a una velocità che è spesso molto volte superiore a quella del suono.

Le tensioni fra i governi di Corea del Nord e Corea del Sud, tecnicamente in guerra da più di 70 anni, sono aumentate recentemente: una settimana fa il dittatore nordcoreano Kim Jong Un aveva definito la Corea del Sud come il principale avversario del suo paese e aveva annunciato l’abolizione delle agenzie statali nordcoreane che si occupano delle comunicazioni e dei rapporti tra Nord e Sud.

– Leggi anche: Kim Jong Un vuole cambiare in peggio i rapporti tra le due Coree