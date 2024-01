Le notizie principali in apertura sulle prime pagine sono le celebrazioni per la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto, iniziate ieri con un discorso al Quirinale del presidente della Repubblica Mattarella, e la decisione preliminare della Corte internazionale di giustizia, che ha chiesto a Israele di impedire al suo esercito di commettere atti di genocidio nella guerra a Gaza nell’ambito della causa presentata dal Sudafrica contro Israele. I giornali sportivi celebrano la vittoria contro Djokovic di Sinner, che si qualifica così per la finale di domani del singolare maschile negli Australian Open di tennis.