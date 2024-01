Le notizie principali sulle prime pagine di oggi sono l’uccisione a Gaza di una ventina di palestinesi che erano in attesa dell’arrivo di aiuti umanitari, gli effetti economici del blocco della navigazione nel mar Rosso, la scelta del ministro dell’Interno Piantedosi di rinviare le manifestazioni di solidarietà con i palestinesi programmate per domani, in concomitanza con le celebrazioni del giorno della memoria, la decisione del governo di far svolgere insieme elezioni europee, regionali e amministrative l’8 e il 9 giugno, le modifiche ai controlli fiscali per le partite IVA e il nuovo contributo per gli anziani non autosufficienti.