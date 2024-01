In Germania sono stati scoperti 50mila account falsi che diffondevano messaggi di propaganda russa su X

Le autorità tedesche hanno scoperto una rete di circa 50mila falsi account di X (Twitter) creati per diffondere notizie false e tesi tipiche della propaganda russa. I messaggi, in particolare, criticavano il sostegno offerto dalla Germania all’Ucraina, invasa dalla Russia quasi due anni fa, nel febbraio del 2022. Non è chiaro se gli account fossero gestiti da un’unica organizzazione, né se fossero stati creati in Russia oppure in Germania. La notizia è stata data dal quotidiano tedesco Der Spiegel.

Molti dei tweet pubblicati dagli account falsi contenevano rimandi a pagine piene di notizie false, ma presentate come se provenissero da giornali autorevoli; dichiarazioni attribuite a membri del governo tedesco ma in realtà mai pronunciate; o semplicemente slogan e affermazioni filorusse. Tra le altre cose i messaggi sostenevano che il cancelliere tedesco Olaf Scholz stia trascurando i cittadini tedeschi pur di sostenere l’Ucraina.