Celebripost

Nell’elenco delle persone che valeva la pena fotografare cominciamo con quelli che erano alla settimana dell’haute couture (alta moda) di Parigi: Zendaya, Jennifer Lopez e Hunter Schafer alla sfilata di Schiaparelli, Kylie Jenner a quella di Jean Paul Gautier e Rihanna a quella di Dior, tra gli altri. A Londra invece ci sono state le prime di Argylle, con una menzione speciale per Dua Lipa e Claudia Shiffer con un gatto; quella di Estranei con Andrew Scott, Claire Foy e Paul Mescal; e anche quella di Masters of the Air con Callum Turner, Austin Butler, Barry Keoghan e Anthony Boyle. Nei prossimi giorni uscirà la serie tv Feud: Capote vs. The Swans, con Chloe Sevigny, Naomi Watts, Molly Ringwald, Demi Moore e Calista Flockhart, tutte presenti in questa raccolta perché interpretano i cosiddetti “cigni” dello scrittore Truman Capote, che chiamava così le amiche di cui si circondava. E poi il principe Harry e Meghan Markle in Giamaica, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers.