La parlamentare della Corea del Sud Bae Hyun-jin è stata colpita in testa da una pietra ed è ricoverata in ospedale

Giovedì Bae Hyun-jin, parlamentare del partito conservatore al governo della Corea del Sud, il Partito del Potere Popolare, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita alla testa con una pietra da un adolescente, mentre si trovava fuori da un edificio in un quartiere centrale di Seul. Il ragazzo è stato fermato subito dopo: al momento non si conoscono i motivi dell’attacco. L’ospedale ha fatto sapere che Bae Hyun-jin ha riportato un trauma cranico, ma che è in condizioni stabili. Bae Hyun-jin ha 40 anni, è un’ex giornalista televisiva ed è al suo primo mandato come parlamentare.

È il secondo attacco in un mese ai danni di una persona in politica: a inizio gennaio era stato accoltellato Lee Jae-myung, leader dell’opposizione. Nonostante la Corea del Sud sia un paese reputato generalmente sicuro, recentemente c’è un’elevata tensione politica in vista delle elezioni parlamentari di aprile.