Più di 70 persone sono morte nel crollo di una miniera d’oro in Mali

Più di 70 persone sono morte in seguito al crollo di un tunnel in una miniera d’oro nel Mali occidentale, come hanno dichiarato mercoledì il leader di un gruppo di minatori e un consigliere locale. Il crollo è avvenuto a Kangaba, in un sito di estrazione dell’oro che era stato costruito senza rispettare le regole di sicurezza necessarie, come hanno detto le autorità locali.

Al momento del crollo c’erano circa 200 persone nella miniera: per ora non ci sono notizie certe sul numero di feriti, né sulle cause del crollo del tunnel. Il Mali, che è un’ex colonia francese, è uno dei principali produttori d’oro dell’Africa: l’oro rappresenta oltre l’80 per cento di tutte le esportazioni del paese.