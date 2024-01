I tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale del torneo di doppio agli Australian Open

Giovedì i tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale del torneo di doppio degli Australian Open, uno degli “Slam”, i quattro tornei più importanti del tennis, battendo in semifinale i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer (6-3, 3-6, 7-6). Bolelli e Vavassori sono la terza coppia di sempre formata da due tennisti italiani ad arrivare in finale in uno Slam: ci riuscirono tre volte Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola negli anni Cinquanta, vincendo il Roland Garros nel 1959, e Fabio Fognini insieme allo stesso Bolelli nel 2015, sempre agli Australian Open, vincendo poi il torneo.

Nella finale, che si giocherà sabato (l’orario non è ancora stato comunicato), incontreranno la coppia formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden, che è considerata favorita: i due sono attualmente secondi nel ranking mondiale del doppio e alla fine di questo torneo diventeranno primi a prescindere dal risultato della finale.