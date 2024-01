La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’approvazione in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge sull’autonomia differenziata per le regioni. Fanno scelte diverse Repubblica, che critica il governo per i rapporti con la stampa, il Messaggero, che si occupa delle conseguenze sull’economia italiana degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi nel mar Rosso, e il Fatto, che segue le posizioni nella maggioranza di governo sul sostegno all’Ucraina contro l’invasione russa, mentre la Verità continua la sua campagna contro le regole per contrastare la diffusione di nuove possibili pandemie.