Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono le proteste in Israele dei parenti degli ostaggi presi da Hamas negli attacchi dello scorso 7 ottobre, che ieri hanno fatto irruzione nel parlamento israeliano per protestare contro la conduzione della guerra da parte del governo Netanyahu, l’intervista televisiva della presidente del Consiglio Meloni che ha risposto a un titolo di Repubblica che criticava la vendita di quote di aziende pubbliche accusando a sua volta la famiglia Agnelli di aver portato all’estero le loro principali attività, e la morte di Gigi Riva. Repubblica apre sul disegno di legge sull’autonomia differenziata che dovrebbe essere approvato oggi dal Senato, la Stampa sulle osservazioni dell’OCSE sull’economia italiana, il Manifesto sulle manifestazioni in Germania contro il partito di destra AFD, il Fatto critica il ministro della Giustizia Nordio sulla pubblicazione di documenti giudiziari sui giornali, e la Verità va all’attacco del nuovo piano pandemico.