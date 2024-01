I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: gli attacchi dei ribelli Houthi alle navi mercantili nel mar Rosso e un possibile intervento militare italiano per difendere la navigazione, l’andamento della guerra fra Hamas e Israele, i dati sulle aziende in crisi in Italia, le divisioni nella maggioranza di governo sulla gestione dei migranti e i rapporti con i paesi africani di provenienza, la scelta di Luca De Fusco come nuovo direttore del Teatro di Roma e le contestazioni alla sua nomina. I giornali sportivi commentano la vittoria nel campionato di Serie A di calcio sul Lecce della Juventus, che supera in testa alla classifica l’Inter, che deve però recuperare una partita.