L’ex calciatore Gigi Riva è stato ricoverato per un malore e verrà operato al cuore

L’ex attaccante della Nazionale di calcio Gigi Riva, storico centravanti degli anni Sessanta e Settanta nonché protagonista dell’unico Scudetto vinto dal Cagliari, è stato ricoverato per un malore. Riva, che ha 79 anni e vive proprio a Cagliari, si era sentito male due giorni fa a casa sua: lunedì è stato portato all’ospedale Brotzu di Cagliari per essere sottoposto a una serie di controlli in vista di un intervento al cuore. La Nuova Sardegna scrive che le sue condizioni di salute sembrano stabili.

– Leggi anche: Il record di gol in Nazionale di Gigi Riva non è minimamente in pericolo