Un aereo partito dall’India e diretto in Russia si è schiantato sulle montagne nel nord dell’Afghanistan

Domenica la polizia dell’Afghanistan settentrionale ha ricevuto segnalazioni di un incidente aereo nella provincia di Badakhshan, nelle montagne nel nord-est del paese. Si tratta con ogni probabilità di un piccolo aereo registrato in Russia che si pensa avesse a bordo sei persone, che secondo le autorità aeronautiche russe era scomparso dagli schermi radar mentre sorvolava l’Afghanistan sabato sera.

L’aereo era un Dassault Falcon 10 di fabbricazione francese, che secondo le autorità russe stava svolgendo un volo charter con funzione di ambulanza. Era partito dall’India ed era diretto a Mosca, passando per l’Uzbekistan. Il luogo dell’incidente si trova a più di 200 chilometri dalla grande città più vicina, Fayzabad, e i soccorritori potrebbero impiegare fino a 12 ore per raggiungere il punto del possibile schianto e confermare l’entità dei danni.

L’autorità dell’aviazione civile indiana ha detto che in base alle informazioni in suo possesso l’aereo coinvolto nell’incidente non era un aereo commerciale di linea né era registrato in India.