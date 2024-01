Ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che protestavano per la presenza israeliana a una fiera a Vicenza

Sabato mattina a Vicenza alcuni centri sociali del nord-est hanno organizzato una grossa manifestazione in sostegno del popolo palestinese per protestare contro la presenza di espositori israeliani a Vicenzaoro, una grande fiera del settore orafo che si tiene ogni anno in città. Il corteo era stato autorizzato e avrebbe dovuto seguire un percorso prestabilito per non avvicinarsi alla zona della Fiera di Vicenza. Ma verso le 12 i manifestanti hanno deviato e si sono diretti verso la Fiera cercando di sfondare il cordone di poliziotti in tenuta antisommossa. I poliziotti hanno risposto caricando i manifestanti e usando contro di loro idranti e fumogeni. I manifestanti hanno a loro volta reagito con violenza scontrandosi con alcuni poliziotti. Negli scontri sono rimasti feriti quattro poliziotti, in maniera lieve, e alcuni manifestanti sono stati bloccati e fermati.

Vicenza, incidenti intorno alla fiera dell'oro che ospita un padiglione di Israele. Diversi fermi tra i manifestanti. Feriti anche tra le forze di polizia pic.twitter.com/LAD7CXgHMy — Local Team (@localteamit) January 20, 2024