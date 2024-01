Giovedì due navi da guerra britanniche si sono scontrate in un porto del Bahrein. L’incidente, che era stato ripreso in un video e pubblicato sui social network, è stato confermato dalla Marina militare britannica solo domenica. A scontrarsi sono state la HMS Chiddingfold e la HMS Bangor: quest’ultima era ormeggiata, quando la prima le si è diretta contro speronandola. Sono entrambi navi dragamine, cioè navi progettate per la bonifica dei tratti di mare minati. La Marina ha detto che nell’incidente non ci sono stati feriti ma che le navi hanno riportato diversi danni, senza specificarne l’entità. Il contrammiraglio Edward Ahlgren, comandante delle operazioni della Marina britannica, ha detto che al momento non si sa cosa abbia causato l’incidente e che è stata aperta un’indagine.