La 21ª giornata di Serie A inizia sabato 20 gennaio, ma si concluderà solo a fine febbraio per via della Supercoppa italiana in corso in Arabia Saudita. Da quest’anno infatti la Supercoppa si gioca con una formula nuova, un breve torneo fatto di due semifinali e una finale: le semifinali (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) si sono giocate tra giovedì e venerdì, e la finale (Napoli-Inter) si giocherà lunedì 22 gennaio. Le quattro squadre che partecipano al torneo non giocheranno quindi subito le partite della 21ª giornata di Serie A, ma le recupereranno in diverse date tra circa un mese. Sabato invece la giornata si aprirà con Roma-Verona alle 18 e con Udinese-Milan alle 20:45. La partita più importante di domenica sarà invece Lecce-Juventus alle 20:45

Sabato

18:00

Roma-Verona

20:45

Udinese-Milan

Domenica

12:30

Frosinone-Cagliari

15:00

Empoli-Monza

18:00

Salernitana-Genoa

20:45

Lecce-Juventus

Mercoledì 14 febbraio

19:00

Bologna-Fiorentina

Giovedì 22 febbraio

20:45

Torino-Lazio

Mercoledì 28 febbraio

18:00

Sassuolo-Napoli

20:45

Inter-Atalanta

La classifica dopo la 20ª giornata:

Inter 51

Juventus 49

Milan 42

Fiorentina 34

Atalanta 33

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

