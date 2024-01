Molti giornali di oggi si occupano in apertura della sentenza sul saluto romano della Corte di Cassazione, che ha stabilito che è un reato solo quando determini un pericolo di riorganizzazione del partito fascista o quando inciti alla discriminazione e alla violenza, mentre non lo è se fatto durante le commemorazioni. Qualche giornale titola invece sull’accordo che sarebbe stato raggiunto fra i partiti di destra sulla candidatura di Truzzu a presidente della Regione Sardegna, Avvenire segue le nuove azioni militari in Medio Oriente, fra Pakistan, Iran e Yemen, il Fatto critica la riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio, il Manifesto apre sulla condanna degli attivisti di Ultima Generazione per una manifestazione in cui avevano bloccato il traffico a Bologna, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria del Napoli sulla Fiorentina nella prima semifinale della Supercoppa di calcio in Arabia e presentano la seconda di stasera fra Inter e Lazio.