L’Unione Europea ha imposto delle sanzioni a Yahya Sinwar, leader politico di Hamas nella Striscia di Gaza

Martedì il Consiglio europeo ha imposto delle sanzioni a Yahya Sinwar, leader politico di Hamas nella Striscia di Gaza, per aver organizzato gli attacchi in Israele del 7 ottobre: tutti i beni e i conti bancari a suo nome nei 27 paesi dell’Unione sono diventati inaccessibili e Sinwar non può ricevere alcuna transazione finanziaria da cittadini europei. Il Consiglio ha anche deciso di aggiungere Sinwar alla lista delle persone identificate come dei terroristi dall’Unione Europea, che già considera Hamas un’organizzazione terroristica. È il terzo leader di Hamas a essere aggiunto a questa lista dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza in ottobre.

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz si è congratulato con l’Unione per questa decisione, mentre il portavoce di Ismail Haniyeh, uno dei principali leader di Hamas, ha detto a Reuters che queste sanzioni sono «ridicole e sciocche», dato che Sinwar non possederebbe capitali «né in Palestina né all’estero».

