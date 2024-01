Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma

La Roma ha annunciato di aver assunto Daniele De Rossi come suo nuovo allenatore. De Rossi prenderà il posto del portoghese José Mourinho, che era stato esonerato martedì mattina a causa dei recenti risultati negativi della squadra. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso.

De Rossi ha 40 anni ed è un ex calciatore, considerato una “bandiera” della Roma: ha giocato infatti nella Roma per quasi tutta la sua carriera, prima nelle giovanili e poi dal 2001 al 2019 in prima squadra, diventando il secondo giocatore con il maggior numero di presenze ufficiali di sempre dopo Francesco Totti. Dopo il ritiro di Totti, nel 2017, ne aveva ereditato il ruolo di capitano della squadra.

Dopo aver lasciato la Roma, nel 2019 era andato a giocare un anno in Argentina con il Boca Juniors, per poi ritirarsi. La carriera da allenatore è stata finora piuttosto breve: tra il 2021 e il 2022 era stato assistente dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, e in questo ruolo aveva partecipato agli Europei del 2020 vinti dall’Italia. L’11 ottobre 2022 era stato ingaggiato come allenatore della SPAL, in Serie B, ma il febbraio successivo era stato esonerato, dopo 17 partite e 3 sole vittorie.