In Tanzania 22 persone sono morte a causa di una frana in una miniera illegale

Sabato in Tanzania, in Africa orientale, 22 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d’oro illegale. Secondo un funzionario del governo locale, Simon Simalenga, le persone stavano scavando in un’area in cui l’attività era vietata a causa delle forti piogge. Avevano iniziato a lavorare là circa tre settimane fa, senza che il governo completasse l’approvazione delle misure di sicurezza e di protezione ambientale per l’attività nell’area, e prima dell’inizio delle piogge. Secondo Simalenga, un funzionario governativo aveva ordinato loro di aspettare l’autorizzazione del governo, ma i minatori non avevano rispettato l’ordine. L’attività mineraria illegale è abbastanza comune in Tanzania, che è una delle principali nazioni produttrici d’oro al mondo.