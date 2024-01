Il Louvre ha aumentato il prezzo del biglietto intero di 5 euro, portandolo a 22 euro

Il Museo del Louvre – uno dei musei più famosi al mondo – ha aumentato di cinque euro il prezzo del biglietto intero, che d’ora in poi costerà 22 euro. L’aumento è stato annunciato a pochi mesi di distanza dall’inizio delle Olimpiadi estive che si terranno a Parigi fra luglio e agosto 2024. Questo è il primo aumento da 7 anni e il museo ha detto che è necessario per coprire i costi energetici, aumentati dell’88 per cento tra il 2021 e il 2022.

Nel 2023 il Louvre è stato il museo più visitato al mondo, con 8,9 milioni di ingressi. Secondo i dati diffusi dal museo, il 40 per cento dei suoi visitatori ha e continuerà ad avere diritto al biglietto gratuito: non pagano i cittadini europei con meno di 26 anni, i cittadini francesi disoccupati o i lavoratori che ricevono forme di sostegno al reddito, le persone con disabilità, gli insegnanti e i giornalisti. Il Louvre ha inoltre detto di volere estendere i propri orari di apertura: al momento il museo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 21:45 ed è invece chiuso il martedì.

Altri aumenti di prezzi sono stati annunciati in previsione delle Olimpiadi. In particolare, il costo del biglietto della metropolitana di Parigi quasi raddoppierà per i turisti durante i giorni dei giochi, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto.

