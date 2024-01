Due uomini palestinesi hanno ucciso una donna israeliana e ferito 17 persone in un attentato vicino a Tel Aviv

Lunedì nella cittadina israeliana di Ra’anana, a una ventina di chilometri a nord della capitale Tel Aviv, una donna è stata uccisa e 17 persone sono state ferite in un attentato. Secondo fonti della polizia citate dal quotidiano Haaretz un uomo palestinese, Mahmoud Zidat, avrebbe inizialmente accoltellato alcune persone, poi avrebbe rubato un’auto e investito alcuni passanti che si trovavano in zona. Zidat avrebbe perso il controllo del primo veicolo, sarebbe uscito dall’auto e ne avrebbe presa un’altra per investire ancora altre persone.

Zidat, che ha 44 anni ed è un lavoratore palestinese che si trovava in Israele senza permesso, è stato arrestato quasi immediatamente, e poco dopo è stato arrestato anche Ahmed Zidat, suo nipote, anche lui lavoratore senza permesso. Non è chiaro che ruolo abbia avuto Ahmed: secondo le prime ricostruzioni si trovava in almeno una delle due auto.

Al momento non sono state fatte rivendicazioni per l’attacco. La donna uccisa aveva 79 anni e non è chiaro se sia stata accoltellata o investita dalle auto. Tra i 17 feriti ci sono sei bambini, e almeno due sarebbero in condizioni gravi.