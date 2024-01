Il tennista italiano Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open per un infortunio

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open, che si stanno svolgendo a Melbourne, poco prima della sua prima partita contro il greco Stefanos Tsitsipas. La causa del ritiro è un infortunio al piede sinistro che lo aveva già costretto a ritirarsi dal torneo preparatorio di Brisbane. Gli Australian Open sono uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti della stagione. Berrettini aveva tentato di recuperare ed era andato comunque a Melbourne per allenarsi, ma poco meno di ventiquattro ore prima della partita contro Tsitsipas ha annunciato il ritiro.

Matteo Berrettini has withdrawn from the #AusOpen with a right foot injury. He will be replaced in the draw by Zizou Bergs. Wishing you a quick recovery @MattBerrettini #AO2024 pic.twitter.com/XTe46zue2h

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2024