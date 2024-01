Weekly Beasts

Sono tutte situazioni abbastanza ordinarie, quelle in cui sono ritratti gli animali fotografati in giro per il mondo nei giorni scorsi: un coniglio in un campo, uno stormo di uccelli al tramonto e daini tra la neve. Incuriosiscono di più il toro circondato da cani a Katmandu, o l’asino addobbato per una sfilata del giorno dell’Epifania, per finire con i fenicotteri dello zoo di Berlino in una stanza al coperto per ripararli dal freddo, e tre scimmie arrampicate su un lampione.