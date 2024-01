Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria

La sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la prova di discesa libera di Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, una pista dove non aveva mai vinto prima. Per Goggia è la ventiquattresima vittoria in Coppa del Mondo, che così raggiunge Federica Brignone nella classifica delle sciatrici italiane con più vittorie in Coppa del Mondo.

Goggia ha vinto con soli 10 centesimi di vantaggio sull’austriaca Stephanie Venier, mentre l’italiana Nicol Delago è arrivata terza a pari merito con Mirjam Puchner, austriaca. Al momento Goggia è prima nella classifica della discesa libera con 230 punti, mentre in classifica generale è al comando l’americana Mikaela Shiffrin con 929 punti. Federica Brignone è seconda con 765 punti e Goggia è quinta con 550 punti.