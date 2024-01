Le semifinali di Coppa Italia di calcio saranno Lazio-Juventus e Fiorentina-Atalanta

La Juventus si è qualificata giovedì per le semifinali di Coppa Italia, vincendo 4-0 contro il Frosinone a Torino: in gol tre volte il polacco Arkadiusz Milik e una il turco Kenan Yildiz. La Juventus affronterà ad aprile (andata 3 aprile, ritorno 24 aprile) la Lazio, che mercoledì ha eliminato la Roma (1-0). L’altra semifinale sarà fra Fiorentina (che nei quarti ha battuto il Bologna ai rigori) e Atalanta (che ha sconfitto mercoledì 2-1 il Milan). La finale è in programma il 15 maggio a Roma.