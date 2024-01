I giornali di oggi dedicano l’apertura a molte notizie diverse: alcuni si occupano del voto in parlamento sul sostegno all’Ucraina e sull’invio di armi per la guerra contro la Russia sul quale il Partito Democratico si è astenuto mentre alcuni suoi membri hanno votato a favore, altri aprono sulla guerra fra Israele e Hamas. Il Corriere della Sera titola sulle divisioni nella maggioranza sulle candidature per le prossime elezioni regionali, Repubblica si occupa delle regole dell’Agcom sull’attività degli influencer dopo la vicenda che ha riguardato Chiara Ferragni, il Fatto critica il governo per le norme sulla pubblicazione delle intercettazioni, la Verità torna alla sua campagna contro i vaccini per il Covid, e i giornali sportivi commentano la qualificazione di Atalanta e Lazio alle semifinali di Coppa Italia.