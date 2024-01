Sono ripresi parzialmente i treni ad alta velocità fra Italia e Francia, interrotti da una frana ad agosto

SNCF, la società ferroviaria francese, ha detto che da mercoledì 10 gennaio sono ripresi parzialmente i collegamenti ferroviari con il treno ad alta velocità TGV fra Italia e Francia, interrotti da agosto 2023 a causa di una frana nel comune di Saint-André, sul lato francese del traforo del Frejus. La tratta prevede comunque il cambio con un autobus sostitutivo fra Oulx (in Italia) e Saint-Jean-de-Maurienne (in Francia). Ogni giorno ci sarà un solo collegamento fra Milano e Parigi in entrambe le direzioni (prima dell’interruzione erano tre). Il viaggio dura circa 9 ore.