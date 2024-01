Cinque persone sono rimaste intrappolate in una grotta in Slovenia

Da sabato cinque persone sono intrappolate in una grotta in Slovenia: sono tre adulti sloveni appartenenti a una stessa famiglia e due guide. Le cinque persone stavano facendo una visita nella grotta Krizna Jama, che si trova nella provincia del Carso interno, nel sud-ovest del paese, quando le improvvise forti piogge hanno fatto aumentare il livello interno dell’acqua impedendo loro l’uscita. Le cinque persone si trovano attualmente a circa 2 chilometri dall’uscita (la grotta è lunga 8 chilometri in tutto): sono state raggiunte da un gruppo di soccorritori e sommozzatori, una quarantina di persone in tutto, che hanno allestito un rifugio d’emergenza in cui aspettare che il livello dell’acqua scenda.