Oggi c’è uno sciopero del personale di diversi aeroporti italiani

Oggi, lunedì 8 gennaio, è in corso uno sciopero di 24 ore del personale di diversi aeroporti italiani: lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Flai, Adl, Ost, Fit-Cisl, Ugl-Ta, Ost Cub Trasporti e Usb, e riguarda il personale dei servizi di assistenza a terra (handling) degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Firenze, e il personale che si occupa di sicurezza in quelli di Roma Fiumicino e a Venezia. È possibile che per via dello sciopero ci siano ritardi o cancellazioni nel corso della giornata, ma saranno comunque previste come sempre due fasce orarie in cui i voli saranno garantiti: dalle 7 alle 10 e dalle 18 e alle 21. La compagnia ITA Airways ha già fatto sapere di aver cancellato venti voli nazionali.