Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: il Corriere della Sera titola sulla guerra fra Israele e Hamas, con le vittime fra i civili nella Striscia di Gaza e il viaggio in Medio Oriente del segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken alla ricerca di una soluzione diplomatica, molti giornali si occupano di politica interna, con le divisioni fra i partiti della maggioranza, le accuse alle opposizioni da parte dei giornali di destra e un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Conte sulla Stampa, Repubblica si preoccupa di possibili truffe nella gestione dei fondi del PNRR, e i giornali sportivi aprono sulla vittoria con la Salernitana della Juventus, che rimane a due punti di distanza dall’Inter in testa alla classifica di Serie A.