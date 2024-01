Ousmane Sonko, il principale oppositore del presidente del Senegal, è stato condannato in via definitiva per diffamazione

Ousmane Sonko, il principale oppositore dell’attuale presidente del Senegal Macky Sall, è stato condannato in via definitiva dalla Corte Suprema del paese per aver diffamato il ministro del Turismo Mame Mbaye Niang. Molto probabilmente Sonko, leader del partito Pastef sciolto lo scorso agosto dal governo, non potrà dunque presentarsi alle presidenziali che si terranno il 25 febbraio. La lista definitiva delle candidature sarà presentata il 20 gennaio e, se Sonko non sarà incluso, Pastef ha fatto sapere che sosterrà o il suo vice, Bassirou Diomaye Faye, o Habib Sy, che fa parte della coalizione di opposizione Yewwi Askan Wi (Liberare il popolo, in lingua wolof).

Nel giro di pochi mesi, Ousmane Sonko è stato arrestato varie volte e poi accusato di diversi reati tra cui incitamento all’insurrezione e associazione a delinquere, causando ogni volta proteste e scontri a Dakar, la capitale, e in altre città del Senegal.

Sonko ha 49 anni e nel 2019 era arrivato terzo alle elezioni presidenziali. Secondo i suoi sostenitori, soprattutto giovani senegalesi, gli arresti e le accuse nei suoi confronti sono state decise per impedirgli di partecipare alle elezioni, alle quali l’attuale presidente Macky Sall ha detto che non si ricandiderà.

Il candidato dell’attuale maggioranza, composta da due partiti principali, il Partito Socialista e l’Alleanza delle Forze del Progresso, sarà il primo ministro Amadou Ba. Sall governa il Senegal dal 2012 ed è stato rieletto nel 2019: da tempo è considerato sempre più autoritario ed è stato più volte accusato di reprimere i suoi principali avversari politici. La candidatura di Ba è in linea con la politica portata avanti da Sall.

– Leggi anche: È sempre più difficile fare opposizione in Senegal