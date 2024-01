La FDA ha autorizzato la Florida a importare farmaci dal Canada, dove i prezzi sono molto più bassi rispetto agli Stati Uniti

Venerdì la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha autorizzato lo stato della Florida a importare farmaci dal Canada, dove i prezzi sono molto più bassi rispetto a quelli degli Stati Uniti. È la prima volta che l’agenzia autorizza importazioni di questo tipo, ma è possibile che non sia l’ultima dato che almeno altri otto stati hanno già presentato richieste simili.

La Florida intende importare soprattutto farmaci per virus come l’HIV, malattie come l’AIDS, il diabete, l’epatite C e per alcune condizioni psichiatriche: in questo modo stima di poter risparmiare fino a 150 milioni di dollari all’anno. Lo stato è governato dal Repubblicano Ron DeSantis, considerato uno dei principali rivali dell’ex presidente Donald Trump alle primarie del partito per le prossime elezioni presidenziali, seppure con pochissime possibilità di vittoria.

I sostenitori della misura ritengono che la possibilità di importare farmaci dall’estero possa contribuire a far scendere i prezzi dei medicinali negli Stati Uniti, un problema con cui il paese fa i conti da tempo. Al contrario la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), la lobby principale del settore farmaceutico statunitense, si oppone da tempo alle importazioni di farmaci ed è possibile che faccia ricorso contro la decisione della FDA.

Anche le autorità canadesi hanno sollevato alcune critiche: sostengono che al momento l’industria farmaceutica del paese non sia in grado di sostenere un forte aumento della domanda, e già nel 2020 il governo del primo ministro Justin Trudeau intervenne per bloccare l’esportazione di alcuni medicinali ed evitare carenze sul mercato interno.

Il Congresso statunitense legalizzò l’importazione di farmaci nel 2000, ma il percorso per ottenere le autorizzazioni necessarie è molto complesso e di fatto non è mai stato del tutto applicato.