È morto a 80 anni David Soul, l’attore che faceva Ken Hutch nella serie “Starsky & Hutch”

È morto a 80 anni David Soul, l’attore che negli anni Settanta interpretò Ken Hutch nella celebre serie poliziesca Starsky & Hutch, andata in onda per 93 episodi. Lo ha annunciato venerdì sua moglie, Helen Snell. Trasmessa tra il 1975 e il 1979 negli Stati Uniti e a partire dal 1979 in Italia, Starsky & Hutch fu molto apprezzata dalla critica e dal pubblico, e ora è considerata una serie di culto e tra quelle che definirono l’affollato filone delle storie di poliziotti che sono anche amici, conosciuto anche come buddy cop.

Soul nacque nel 1943 a Chicago e nell’infanzia viaggiò molto in Europa e negli Stati Uniti. Iniziò la sua carriera artistica nel 1967 come cantante, e iniziò a recitare in alcuni telefilm, fra cui nel 1973 Star Trek. Lo stesso anno fu anche uno degli agenti di polizia protagonisti del film Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Ottenne comunque la fama maggiore nel 1975, quando interpretò Kenneth Hutchinson, detto Hutch, in Starsky & Hutch, al fianco di Paul Michael Glaser.

Dopo gli anni Ottanta Soul recitò solo saltuariamente in televisione. Negli anni Novanta si trasferì a Londra, dove iniziò a recitare a teatro e proseguì il suo lavoro di cantante. Comparve anche nel remake di Starsky & Hutch del 2004, nella scena finale sempre insieme a Glaser, incontrando gli omologhi interpretati da Ben Stiller e Owen Wilson.

