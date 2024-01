Gli insulti del ministro Guido Crosetto ad alcuni utenti su Instagram

Il ministro ha poi eliminato questi commenti con insulti e parolacce, di cui tuttavia sono stati fatti alcuni screenshot che ora stanno circolando molto. È ancora pubblica la risposta che il ministro ha dato a un commento che definiva quello di Crosetto un «post da liceale». La replica del ministro è stata piuttosto aspra: «Non è da liceale, ignorante, è da persona che si rilassa alle 11 di sera con amici. Da liceale sfigato ed invidioso è la sua risposta: si faccia una vita e lasci stare quella degli altri».

Infatti è un’invenzione — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 3, 2024

Non è la prima volta che Crosetto interagisce direttamente con gli utenti sui social network in maniera diretta e un po’ irrituale per un ministro. Mercoledì, per esempio, su X (Twitter) un profilo che mostra esplicite simpatie per il regime putiniano ha criticato Crosetto per alcune affermazioni attribuite al ministro dal Foglio, secondo cui il ministro avrebbe lamentato la scarsità di missili a disposizione della Marina militare italiana. Crosetto ha risposto all’utente dicendo che quella ricostruzione «è un’invenzione», e ha poi chiarito che la frase era frutto di un malinteso, cioè di una sintesi approssimativa fatta da alcuni deputati a cui lui spiegava le difficoltà legate alla partecipazione della Marina italiana nella missione navale nel Mar Rosso, promossa dagli Stati Uniti.

Su X alcuni utenti hanno però fatto notare come nel frattempo organi di propaganda russa abbiano rilanciato la notizia per evidenziare presunte debolezze dell’Occidente in campo militare.