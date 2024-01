C’è stato un attacco armato in una scuola superiore in Iowa, negli Stati Uniti

Giovedì alle 7:30 ora locale (le 14:30 in Italia) c’è stato un attacco armato in una scuola superiore a Perry, una cittadina dell’Iowa, negli Stati Uniti. I dettagli dell’attacco sono ancora poco chiari, ma almeno due persone sono state ferite e portate all’ospedale. Un agente di polizia ha detto all’agenzia di stampa Associated Press che la persona sospettata di aver compiuto l’attacco è morta, probabilmente suicida, ma per ora non sono state diffuse informazioni sulla sua identità né sulle sue motivazioni.

In una conferenza stampa lo sceriffo della contea di Dallas (competente per la città di Perry), Adam Infante, ha detto che l’assalitore ha sparato a «diverse» persone, ma non è chiaro se ci siano morti. Infante ha aggiunto che l’attacco è avvenuto molto presto, quando le lezioni non erano ancora cominciate e quindi gli studenti presenti nella scuola erano ancora pochi. Ha detto anche che il primo agente di polizia ha raggiunto la scuola 7 minuti dopo il primo allarme.

Perry è una cittadina di 8mila abitanti circa 60 chilometri a ovest di Des Moines, la capitale dell’Iowa.