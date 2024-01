Uno studente cinese che era stato truffato e di cui si erano perse le tracce è stato trovato da solo in una tenda nello Utah

La polizia dello Utah, negli Stati Uniti, ha detto di aver trovato Kai Zhuang, uno studente di 17 anni di nazionalità cinese di cui si erano perse le tracce lo scorso 28 dicembre. Zhuang si trovava negli Stati Uniti per uno scambio scolastico, ma è rimasto coinvolto in una rete di truffe online: è stato trovato da solo in una tenda a nord della città di Riverdale, in una zona rurale dello Utah dove in questo periodo le temperature scendono spesso sotto gli 0 °C.

La truffa consiste in un adescamento online di alcuni studenti internazionali: gli organizzatori li convincono a isolarsi e a scattarsi delle fotografie in cui sembra che siano stati rapiti, dicendo loro che se non eseguono gli ordini mettono in pericolo i loro familiari. Ai familiari viene invece detto che se non pagano il riscatto il figlio o la figlia ne subiranno le conseguenze. Di fatto però i truffatori non incontrano mai la vittima né i genitori, tutto si svolge online. Sembra che Zhuang abbia deciso di isolarsi proprio per sfuggire ai suoi manipolatori. Le autorità hanno confermato che è in salute e che non ha subito danni fisici rilevanti.

I genitori di Zhuang si trovano in Cina e hanno detto di aver effettivamente ricevuto alcune foto da cui si poteva desumere che il figlio fosse stato rapito, e hanno confermato di aver pagato 80mila dollari (circa 73mila euro) per la sua liberazione.