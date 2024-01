Gran parte dei giornali in edicola oggi si occupa di quanto accaduto a una festa di Capodanno in provincia di Biella in cui un uomo è stato ferito alla gamba da un colpo sparato da una pistola di proprietà di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia. Se ne parla anche perché la persona ferita è il genero di un uomo della scorta di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, che però al momento dello sparo non era presente alla festa. Per quanto riguarda la politica internazionale, invece, la notizia che ha più spazio sui giornali è la decisione della Corte Suprema israeliana di annullare un pezzo importante della riforma della giustizia del governo conservatore di Benjamin Netanyahu, che avrebbe limitato fortemente i poteri della Corte Suprema stessa. Si continuano inoltre a raccontare i danni provocati dal forte terremoto che lunedì mattina ha colpito la costa occidentale del Giappone, causando numerosi crolli di edifici e almeno 30 morti.