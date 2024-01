Da lunedì in Estonia le coppie omosessuali possono fare richiesta per sposarsi

Da lunedì 1° gennaio in Estonia è entrata in vigore la legge sul matrimonio omosessuale che era stata approvata a giugno dal parlamento locale. A partire da oggi le coppie omosessuali possono avviare il processo di registrazione per sposarsi, anche se ci vorrà qualche mese per fare in modo che le richieste vengano approvate e che il matrimonio venga celebrato: le prime richieste saranno approvate entro il 2 febbraio.

L’Estonia è il primo paese ex sovietico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso: il governo di centrosinistra guidato dalla prima ministra Kaja Kallas è ritenuto il più progressista della storia estone, e l’approvazione di una legge sul matrimonio egualitario è stato uno dei principali successi del suo esecutivo nello scorso anno.