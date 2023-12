Ci sono notizie varie in apertura sui giornali di oggi. Il Corriere della Sera e la Stampa aprono con i dati sugli sbarchi di migranti nel 2023, oltre 155mila, in aumento del 50 per cento rispetto al 2022 e oltre il doppio rispetto a quelli del 2021. Repubblica dedica la propria apertura, per il terzo giorno di fila, all’inchiesta della procura di Roma sulla famiglia dell’ex senatore Denis Verdini e sui presunti illeciti commessi nella partecipazione ai bandi di gara di ANAS. Un’altra notizia piuttosto presente è l’attacco con droni e missili compiuto in Russia nella regione di Belgorod, vicino al confine con l’Ucraina: sono state uccise almeno 21 persone e la Russia ha attribuito l’attacco all’Ucraina. I quotidiani sportivi aprono con la vittoria della Juventus contro la Roma per 1-0, grazie al gol del centrocampista Adrien Rabiot.