Un uomo è stato ricoverato per ipotermia dopo essere arrivato in Francia dall’Algeria nel carrello di un aereo

Un uomo è in gravi condizioni di salute per ipotermia dopo essere arrivato in Francia nel vano del carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Orano, in Algeria. Non ha documenti ma sembrerebbe avere fra i 20 e i 30 anni. È stato trovato giovedì durante alcuni controlli tecnici fatti dopo l’atterraggio, all’aeroporto Orly di Parigi. Il vano del carrello non è né riscaldato né pressurizzato (la pressione dell’aria non viene cioè adattata per garantirne l’abitabilità, come avviene invece nelle parti dell’aereo che ospitano persone): quando l’aereo è in quota, generalmente attorno ai 10mila metri di altitudine, c’è una grave carenza di ossigeno e la temperatura è di circa 50 gradi sotto lo zero. È molto raro sopravvivere a viaggi del genere. Un volo diretto da Orano a Parigi dura circa 2 ore e 40 minuti.

