Quasi tutti i giornali nazionali stamattina parlano delle decisioni del Consiglio dei ministri: quella a cui viene dato più spazio è l’istituzione di un fondo sul Superbonus che dovrebbe permettere a chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro di concludere i lavori entro il 31 ottobre del 2024. Il fondo è una misura tutto sommato piccola, ma ha rilevanza per il suo significato politico, dato che è il risultato di un compromesso tra i partiti che compongono il governo, che non riuscivano a mettersi d’accordo al riguardo. Si parla molto anche degli arresti domiciliari a Tommaso Verdini, figlio dell’ex senatore Denis, coinvolto in un’inchiesta su presunti appalti pilotati di ANAS, la società statale che gestisce le strade italiane: Repubblica per esempio ci fa il titolo di apertura del giornale. Tra i giornali dell’area di destra si distingue libero, che dedica la prima pagina alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a come è andato il suo 2023, definendola “Uomo dell’anno”. Anche i giornali sportivi per una volta si occupano di politica, criticando abbastanza apertamente la decisione del governo di non rinnovare gli sgravi fiscali per i calciatori provenienti dall’estero.