Google ha trovato un accordo per risolvere una causa da 5 miliardi di dollari per violazione della privacy

È stato trovato un accordo per risolvere una causa legale da 5 miliardi di dollari (circa 4,5 miliardi di euro) che era stata presentata contro Google negli Stati Uniti da un gruppo di consumatori della California: la causa accusava Google di aver violato la privacy degli utenti tracciando le loro attività sul browser Google Chrome anche quando selezionavano la modalità di navigazione privata (quella che su Chrome si chiama “in incognito”).

Un’udienza fissata per il prossimo 5 febbraio è stata sospesa dopo che gli avvocati di entrambe le parti hanno detto di aver raggiunto un accordo. Ora dovranno presentarlo ufficialmente al tribunale, che deve approvarlo affinché sia ufficialmente valido.

Per ora i termini dell’accordo non sono stati diffusi: non si sa quindi se Google abbia accettato di pagare interamente i 5 miliardi di dollari che venivano chiesti o se le parti abbiano concordato un risarcimento minore. Ad agosto la giudice della California che sta seguendo il caso aveva respinto la richiesta di Google di archiviare la causa.