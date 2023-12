Carlo Ancelotti non allenerà la Nazionale di calcio del Brasile, ma rimarrà al Real Madrid

Carlo Ancelotti continuerà ad allenare la squadra di calcio del Real Madrid anche nelle prossime due stagioni. Il club spagnolo ha annunciato venerdì di aver trovato l’accordo con l’allenatore italiano per rinnovare fino a giugno 2026 il contratto in scadenza a giugno 2024. A luglio il presidente della federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues aveva reso pubblico di aver trovato un accordo sulla parola (senza cioè la firma di un contratto) perché Ancelotti diventasse l’allenatore della nazionale brasiliana. L’allenatore non aveva mai confermato la notizia del suo prossimo impegno come commissario tecnico (c.t.) del Brasile e di fronte a specifiche domande era sempre stato piuttosto evasivo. Venerdì ha invece commentato sui propri social il rinnovo: «Oggi è un giorno felice».

Hoy es un día feliz. El Real Madrid y yo continuamos nuestro camino juntos en busca de nuevos y mayores éxitos. Gracias a todos y Hala Madrid!! pic.twitter.com/Jtq3lP6ons — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 29, 2023

Ancelotti è alla seconda esperienza come allenatore del Real Madrid, uno dei club più importanti e vincenti al mondo: la prima durò due stagioni, dal 2013 al 2015, la seconda è cominciata nel 2021. Nel complesso alla guida della squadra spagnola ha vinto 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 1 campionato, 2 Coppe del Re (corrispettivo della nostra Coppa Italia) e 1 Supercoppa spagnola. È stato allenatore per 260 partite (188 vittorie, 41 pareggi e 31 sconfitte): gliene mancano tre per raggiungere Zinedine Zidane come il secondo allenatore nella storia del club con più partite (il primo è Miguel Muñoz, 605 partite fra il 1959 e il 1974). La federcalcio brasiliana non ha commentato la notizia.