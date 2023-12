L’Ucraina dice che una nave cargo è stata danneggiata da una mina navale russa nel mar Nero

Le autorità militari nel sud dell’Ucraina hanno detto che mercoledì una nave cargo è stata colpita e danneggiata da una mina navale russa nel mar Nero. La Vyssos, che batte bandiera di Panama, era diretta verso uno dei porti ucraini sul Danubio, dove avrebbe dovuto caricare dei cereali: sempre secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, due membri dell’equipaggio sono stati feriti nell’esplosione della mina, che ha fatto perdere velocità e direzione alla nave. Sembra che il capitano sia riuscito a fare arrivare la nave a riva, per evitare che affondasse.

La Russia ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture portuali ucraine dallo scorso luglio, dopo la sua uscita dall’accordo che aveva permesso alle navi ucraine di attraversare in sicurezza il mar Nero ed esportare grano e cereali nonostante la guerra. Le mine navali tuttavia continuano a essere una minaccia sia per le navi cargo che per le imbarcazioni dei pescatori. Martedì mattina invece l’Ucraina aveva colpito una nave da guerra russa sempre nel mar Nero, nella città portuale di Feodosia, nella parte orientale della Crimea, il territorio annesso illegalmente dalla Russia nel 2014.