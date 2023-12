L’Antitrust ha multato per 4,5 milioni di euro Facile Ristrutturare e Renovars, che offrono servizi di ristrutturazione per le case

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, più spesso chiamata Antitrust, ha multato per 4,5 milioni di euro le società Facile Ristrutturare e Renovars, per aver usato «pratiche commerciali scorrette e ingannevoli». Facile Ristrutturare è una società che offre servizi legati alla ristrutturazione delle case: dalla consulenza alla progettazione, fino ai lavori stessi di ristrutturazione. Renovars è la holding di Facile Ristrutturare, cioè la società che la possiede (fanno parte del gruppo di Renovars anche altre aziende che lavorano nello stesso settore).

Le pratiche giudicate irregolari dall’Antitrust riguardano due diverse attività. La prima è la pubblicizzazione sul sito di Facile Ristrutturare del messaggio «98% clienti soddisfatti», ricavato da una serie di recensioni positive sui siti Trustpilot e Opinioni.it: secondo l’Antitrust quelle recensioni sarebbero almeno in parte non autentiche e anzi sarebbero state pubblicate appositamente proprio da collaboratori di Facile Ristrutturare per attribuire ai clienti un livello di soddisfazione maggiore di quello reale.

La seconda pratica scorretta riguarda il fatto che Facile Ristrutturare fa pagare ai propri clienti alcuni materiali cosiddetti “di finitura” (porte, piastrelle, pavimenti, rubinetti e altri) con un’IVA calcolata al 22 per cento, nonostante su quei prodotti sia applicabile un’IVA agevolata al 10 per cento: la differenza di prezzo diventa un ulteriore guadagno per Facile Ristrutturare. La società fa abitualmente firmare ai clienti un contratto in cui accettano di pagare l’IVA al 22 per cento per quei prodotti, ma secondo l’Antitrust la cosa non sarebbe adeguatamente segnalata.