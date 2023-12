È stato trovato morto in un’auto l’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, noto per il suo ruolo nel film “Parasite”

Mercoledì l’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, di 48 anni, è stato trovato morto in un’auto in un parco del centro di Seoul, capitale della Corea del Sud. La polizia sudcoreana ha detto di stare ancora indagando sulle cause della morte. Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il manager di Lee avrebbe detto alla polizia che l’attore era uscito di casa lasciando un biglietto interpretato come una lettera in cui annunciava la volontà di suicidarsi. Lee era un attore molto famoso in Corea del Sud ed era stato conosciuto dal pubblico internazionale grazie al suo ruolo nel film Parasite, vincitore di quattro premi Oscar, dove interpretava il padre della ricca famiglia Park.

Da ottobre Lee era indagato con l’accusa di fare uso di sostanze stupefacenti, che in Corea del Sud è considerato un reato grave e può comportare pene fino a cinque anni di carcere, anche per il consumo di sostanze come la marijuana. Secondo Yonhap, Lee era accusato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in un bar di Seoul insieme ad una donna che lavorava lì: lui aveva detto di non sapere di star assumendo delle sostanze illecite. La donna aveva detto che lui aveva fatto uso di sostanze stupefacenti a casa sua più volte, ma Lee aveva negato e aveva detto di essere stato vittima di un tentativo di ricatto. I suoi test antidroga avevano dato risultati negativi o non conclusivi.

L’indagine era stata molto discussa dai media e dall’opinione pubblica sudcoreani e aveva danneggiato molto la reputazione dell’attore: dopo una carriera lunga più di vent’anni era stato escluso dalle riprese della serie televisiva No Way Out, iniziate a ottobre.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24. Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.