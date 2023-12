Amazon ha detto che introdurrà la pubblicità su Amazon Prime Video negli Stati Uniti a partire dal 29 gennaio

Amazon ha annunciato che dal prossimo 29 gennaio inizierà a inserire annunci pubblicitari nei film, nelle serie tv e nei programmi visibili negli Stati Uniti su Amazon Prime Video, il servizio a pagamento dell’azienda per vedere contenuti in streaming: chi vorrà evitare di vedere la pubblicità dovrà pagare un supplemento di 2,99 dollari al mese, oltre al prezzo dell’abbonamento di Amazon Prime. A partire dal 5 febbraio la pubblicità verrà inserita anche nei programmi visibili dagli utenti di Regno Unito e Germania: secondo quanto comunicato dall’azienda mesi fa, in seguito sarà lo stesso anche per altri paesi, tra cui l’Italia. Fin dal momento della comunicazione della decisione, Amazon aveva ricevuto critiche da parte degli utenti in proposito.