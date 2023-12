Nel nord della Nigeria sono state uccise 16 persone, probabilmente in uno scontro tra pastori e agricoltori

Domenica sera l’esercito nigeriano ha detto che 16 persone sono morte in uno scontro nel villaggio di Mush, che si trova nel Plateau, uno stato centro-settentrionale della Nigeria dove negli ultimi quindici anni centinaia di persone sono state uccise nei costanti conflitti tra le comunità che lo abitano.

L’esercito non ha reso chiara la ragione della violenza di domenica, ma in quell’area è molto frequente che le comunità di pastori e agricoltori si scontrino violentemente tra loro, soprattutto per dispute sui terreni. I pastori rivendicano infatti la possibilità di far pascolare il bestiame sui campi coltivati, mentre gli agricoltori si lamentano del fatto che gli animali rovinerebbero il raccolto. Il fatto che i pastori siano quasi sempre musulmani, mentre gli agricoltori sono prevalentemente cristiani, contribuisce a un’interpretazione etnico-religiosa di questo genere di violenze.