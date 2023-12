Negli ultimi giorni i quotidiani italiani stanno prolungando il dibattito su notizie non freschissime, diciamo: la mancata approvazione del MES da parte del parlamento italiano, avvenuta giovedì, e il caso legato a Chiara Ferragni e alla sua sponsorizzazione di un pandoro Balocco, ancora precedente. Sui giornali sportivi trova spazio l’ennesima vittoria dell’Inter, saldamente prima in classifica in Serie A.